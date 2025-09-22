Latina, tutto pronto per la Settimana Europea dello Sport

Latina si prepara a vivere una settimana all’insegna dello sport e del sociale. Domani infatti prenderà ufficialmente il via, con una serie di appuntamenti che animeranno la città, la Settimana Europea dello Sport.
Il programma si aprirà alle 15 con il convegno inaugurale, che si terrà alla presenza di importanti rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo: il sindaco Matilde Celentano, l’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato, l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, il presidente Cip Lazio Giuseppe Andreana e il delegato provinciale Coni Lazio Mauro Di Prospero.
Alle 17.30 Piazza del Popolo diventerà il cuore pulsante della manifestazione con il consueto taglio del nastro del Villaggio Europeo dello Sport, uno spazio dedicato a discipline, attività dimostrative ed eventi per tutte le età, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva come occasione di salute, inclusione e socialità.
Nel frattempo oggi alle ore 18 nella sala De Pasquale del Comune di Latina, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del Torneo di Pallavolo “Città di Latina”, organizzato da AICS Latina – Settore Pallavolo. L’evento sportivo, che si svolgerà in Piazza del Popolo dal 23 al 28 settembre 2025, rappresenta una novità assoluta nel panorama cittadino e porterà la pallavolo nel cuore della città, trasformando la piazza in un vero campo da gioco all’aperto.
Alla conferenza stampa interverranno l’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato, il presidente AICS Lazio Gianpaolo Morsa, il coordinatore regionale enti di promozione sportiva Massimo Zibellini e il responsabile Sport ed Eventi AICS Latina Fabio Limoncelli.