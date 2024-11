Latina, ubriachi in zona pub cercano di rubare coltelli dai locali

Erano vistosamente ubriachi quando, intorno alle 20, hanno imboccato via Neghelli provando a impossessarsi di alcuni coltelli dai tavoli apparecchiati. Due stranieri sono stati bloccati dagli uomini della Guardia di Finanza, che in quel momento erano impegnati, come ogni fine settimana, in un servizio di controllo e prevenzione della zona.

Con l’ausilio di una volante della Polizia, il primo straniero è stato immediatamente bloccato e identificato dai finanzieri, mentre il secondo è stato bloccato poco dopo dagli agenti della Questura di Latina.