Latina, ubriaco devasta il bagno del bar in stazione e scappa: rintracciato

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri al bar della stazione ferroviaria di Latina. Un uomo di 49 anni, residente a Terracina e già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di ebbrezza, dopo aver disturbato gli avventori del locale si è diretto verso i servizi igienici, dove ha infranto il vetro della finestra per poi darsi alla fuga.

La sua corsa, però, è durata poco: grazie alla descrizione fornita dai presenti, l’uomo è stato individuato e fermato poco distante, in via della Stazione. Ora dovrà rispondere del reato di danneggiamento.