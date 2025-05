Latina, uditi due spari nella notte: è giallo in zona Q5

Giallo nel quartiere Nascosa, ex Q5, di Latina dove nella notte tra lunedì e martedì. Erano da poco passate le 23 quando la quiete notturna è stata improvvisamente interrotta dal suono delle sirene dei carabinieri e della polizia, accorse in massa dopo la segnalazione di spari.

Due colpi d’arma da fuoco sono stati infatti uditi nel parco che si estende tra le zone Q4 e Q5, proprio dietro la chiesa di San Luca. Sul posto è giunta per prima una squadra del Radiomobile dell’Arma, subito seguita da altre due pattuglie della Stazione carabinieri di Latina. Anche la polizia, con diverse volanti in servizio, è intervenuta rapidamente, convergendo nell’area.

Alcuni giovani che stavano passando in via Umberto Giordano, sul lato opposto del parco, hanno riferito di aver sentito chiaramente due spari, così come ha fatto un uomo residente in via Pierluigi da Palestrina che era affacciato a fumare. Nel frattempo, tra viale Pierluigi da Palestrina e le strade circostanti, agenti e militari sono scesi dai mezzi e, muniti di torce, hanno iniziato a perlustrare la vasta area verde, completamente avvolta dall’oscurità. Le ricerche sono proseguite per circa un’ora, ma non sono stati trovati né i responsabili né eventuali feriti, e nemmeno i bossoli dei proiettili.