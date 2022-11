Latina, UIL FPL alla Asl: “Rivedere le regole sugli spostamenti aziendali”

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota della UIL FPL:

“La UIL FPL Latina dopo un’attenta analisi della nota del 17.11.2022 prot. N. 0105284

indirizzata alla RSU Asl Latina intuisce il palese obiettivo di non volere considerare una

riconferma della regolamentazione relativa agli spostamenti volontari all’interno dei servizi

aziendali e pertanto la ferma intenzione di annullare, di fatto, i principi di trasparenza e

chiarezza in essa contenuti.

Corre l’obbligo rammentare che il regolamento in questione ha negli anni prodotto, in

ossequio alla vigente legislazione in termini di trasparenza e chiarezza degli atti e procedure nelle pubbliche amministrazioni, una concreta valorizzazione dei servizi e del relativo personale in un contesto di benessere organizzativo e gestionale dei dipendenti.

Nello specifico, le finalità allora condivise del suddetto regolamento, sottoscritto dalla parte

datoriale e sindacale, sono di seguito riportate:

1. Il rispetto, qualora espressamente necessario, del diritto organizzatorio datoriale. Infatti,

durante la vigenza del suddetto regolamento nessuno ha mai contestato o negato le

opportunità formative, le esigenze medico legali, il training specifico o altre esigenze

organizzative. A tal proposito si rammenta che durante la pandemia Covid-19 lo stesso

regolamento non ha assolutamente precluso gli innumerevoli riassetti dei modelli

organizzativi dei servizi sanitari aziendali;

2. La promozione di uno strumento per alleggerire il carico lavorativo del personale più

anziano, prevedendo gli effetti devastanti della riforma pensionistica Fornero, che ha

aumentato l’età pensionabile da 60 a 67 anni, finanche per il personale di corsia con

turnazione h24 e alte responsabilità professionali;

3. La dotazione di uno strumento gestionale interno trasparente per il governo degli

spostamenti per i posti resosi vacanti, onde rispondere al malessere generalizzato dei

dipendenti e raffreddare i conseguenti conflitti sindacali;

4. Scongiurare qualsiasi fattore di corruzione, clientelismo o favoritismi personali.

Ciò premesso, la UIL FPL Latina ritiene che il precedente regolamento della mobilità e

spostamenti abbia rappresentato un valido strumento gestionale che ha oggettivamente

migliorato il benessere dei lavoratori, diminuito i conflitti sindacali e di conseguenza ha

instaurato un contesto di sana e riconosciuta trasparenza e chiarezza gestionale, apprezzato da tutti!

La UIL FPL Latina, per quanto sopra descritto e soprattutto in merito alle palesi

dichiarazioni sulle intenzioni dei vertici aziendali di volere abrogare la regolamentazione degli spostamenti all’interno dei servizi, C H I E D E di rivedere le proprie posizioni già manifestate e di considerare la correttezza delle nostre tesi.

La scrivente Organizzazione Sindacale dichiara che in caso contrario sarà promotrice di una

forte mobilitazione, adoperando tutti gli espedienti a sua disposizione, pur di salvaguardare i diritti acquisiti e scongiurare un ritorno al “medio evo gestionale” del passato”.