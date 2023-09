Un cassonetto della spazzatura e una catasta di immondizia che giaceva a terra è andata in fiamme questa mattina in via Montenero, nella zona di Santa Maria Goretti. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il piccolo incendio che ha però generato un forte e insano odore per tutto quanto il quartiere. E’ solo un altro segnale dell’emergenza rifiuti che si sta vivendo in queste ore in città. Una emergenza generata dalla chiusura dall’impianto della Rida di Aprilia.