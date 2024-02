Latina, un chilo di droga in un’auto abbandonata: arrestato 27enne

Un giovane 27enne di Latina Scalo è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché trovato in possesso di circa un chilo di cocaina. L’operazione si è concretizzata venerdì, al culmine di una serie di appostamenti svolti dagli agenti dopo una segnalazione anonima arrivata tramite l’app YouPole. L’uomo aveva nascosto i panetti di droga all’interno di recipienti con all’interno riso basmati, occultati dentro un’auto apparentemente abbandonata in via Biancospino, a Latina Scalo. Con essi sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione.