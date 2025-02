Latina, un film per ricordare e condividere: “No More Trouble” in proiezione al Cinema Corso

Questa sera, alle 20.30, il Cinema Corso di Latina ospiterà la proiezione speciale di “No More Trouble”, il film documentario di Tommaso Romanelli, che racconta la storia di suo padre, Andrea Romanelli, velista e progettista scomparso tragicamente durante la traversata atlantica del 3 aprile 1998.

Un’opera intensa, capace di trasmettere la passione per il mare e per la vela, ma anche di affrontare con delicatezza e profondità il dolore della perdita e il bisogno di fare pace con il passato. La storia di Romanelli e dell’equipaggio dell’Open 60 Fila, guidato da Giovanni Soldini, è rimasta sospesa per oltre vent’anni, in attesa di essere raccontata con lo sguardo di chi, da bambino, ha dovuto ricostruire il ricordo di un padre mai conosciuto davvero.

A promuovere questa iniziativa è Davide Gargani, atleta della Latina Triathlon, che ha scoperto il film per caso, guardandolo con suo figlio: “Mi è piaciuto perché c’è passione per la vela, anche a Latina. Così ho pensato di condividerlo con amici e appassionati. Ringrazio il Cinema Corso per la disponibilità, spero sarà una grande serata.”

La serata sarà anche un’occasione per ricordare due amici legati al mondo della vela, Giovanni Ferrante e Roberto Lazzeri, e per vivere insieme un momento di condivisione. Un evento senza fini di lucro, pensato semplicemente per stare insieme, emozionarsi e riflettere su una storia di mare, sogni e destino.

L’appuntamento è per questa sera, ore 20.30, al Cinema Corso di Latina.