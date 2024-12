Latina, un milione di euro per il centro sportivo di Borgo Grappa

Il Comune di Latina ha ottenuto un importante finanziamento di un milione di euro per il centro sportivo di Borgo Grappa, grazie al bando “Sport e Periferie 2024” del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La notizia è stata ufficializzata ieri con la pubblicazione della graduatoria dei 39 Comuni con oltre 100mila abitanti ammessi al contributo, segnando un passo avanti significativo per il potenziamento delle infrastrutture sportive sul territorio.

Il sindaco Matilde Celentano ha sottolineato l’importanza del finanziamento:

“Questo contributo è finalizzato a promuovere l’inclusione e la coesione sociale, valori fondamentali per questa amministrazione. Lo sport non è solo agonismo, ma un mezzo per migliorare la qualità della vita, combattere la sedentarietà e contrastare il degrado. L’impianto di Borgo Grappa diventerà più sicuro e accessibile, rappresentando un’opportunità per i nostri borghi.”

Anche l’assessore allo Sport, Andrea Chiarato, ha espresso soddisfazione per il risultato:

“Grazie a questo finanziamento, il polivalente di Borgo Grappa diventerà un centro d’eccellenza. Voglio ringraziare gli uffici comunali per il grande lavoro svolto in sinergia, in particolare le dirigenti Micol Ayuso e Alessandra Pacifico. Abbiamo puntato su questo impianto per dimostrare l’attenzione verso i borghi, che possono diventare un volano di crescita per tutta la città, specialmente nello sport.”

Il finanziamento consentirà di effettuare interventi strutturali per rigenerare l’impianto, trasformandolo in un punto di riferimento per lo sport e il benessere della comunità. Un’iniziativa che rappresenta non solo un investimento per l’infrastruttura, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame sociale e valorizzare i borghi di Latina.