Un boato ha squarciato la notte di via Cicerone. Si trattava di una bomba carta fatta esplondere sulla serranda di un bar del posto, probabilmente come atto intimidatorio. L’ordigno, una bomba carta, ha deflagrato svegliando tutto il vicinato e il boato si è udito anche in centro. Sul caso indagano i poliziotti della squadra volante di Latina intervenuti sul posto.