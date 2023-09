Il Covid torna a colpire nella città di Latina. Come riporta il quotidiano di Latina Oggi questa mattina, una donna di 70 anni è deceduta ieri al Santa Maria Goretti di Latina dove era ricoverata per via di una polmonite. Le complicazioni sono sorte in seguito all’infezione da coronavirus che ha trovato terreno fertile in una donna malata oncologica ma che stava bene prima di contrarre il covid.