Latina, una lite nella notte finisce in coltellate: ferito un uomo

Una violenta lite tre due uomini si è verificata nella notte in una delle palazzine situate su via Helsinki nei pressi del Cimitero di Latina. Ad avere la peggio un 43enne che è stato raggiunto da due coltellate, una alla coscia ed una al braccio. Il diverbio sarebbe scaturito a causa di una donna contesa, o meglio un tradimento.

L’autore del gesto è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Squadra Volante intervenuti sul posto che si stanno soffermando non solamente sul movente della gelosia, infatti la vittima è un volto già noto alle forze dell’ordine per un passato tra furti, rapine e spaccio; per questo le indagini si stanno svolgendo anche sul fatto che ci possa essere ben altro dietro a questo gesto.

Il 43enne ora si trova ricoverato presso il Santa Maria Goretti in condizioni stabili, per l’autore invece è scattata la denuncia per lesioni aggravate.