Latina, una lite tra giovani degenera in rissa: ferito un ragazzo

Una discussione nata per futili motivi è degenerata presto in una vera e propria rissa, con spinte, calci e pugni. Si è registrato anche un ferito, un giovanissimo adolescente che, dopo la colluttazione con alcuni suoi coetanei, ha avuto la peggio, costretto a ricorrere alle visite mediche del caso e al trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti.

Il tutto è avvenuto in pieno giorno, in una zona centralissima della città come le autolinee vecchie. Questa mattina, infatti, a causa dell’emergenza idrica, il centro del capoluogo è stato invaso dai ragazzi che non sono entrati a scuola. Sul caso indagano la Polizia, intervenuta sul posto.