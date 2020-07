Latina, un’altra giornata nera sulle strade: incidenti e disagi

Un’altra giornata di incidenti quella di oggi, in provincia di Latina. Sono stati almeno tre quelli seri.

Il primo in nottata, in località Monticchio a Sermoneta. Qui un motociclista, per cause da chiarire, avrebbe sbandato, finendo contro una recinzione. Portato in ospedale in codice rosso.

A Terracina, intorno alle 9, a volare dal suo mezzo è stato un ciclista che è stato travolto sulla Pontina da un’automobile. Sarebbe rimbalzato prima sul parabrezza dell’auto, per poi finire a terra. L’uomo è stato portato via in ambulanza, le sue condizioni sarebbero apparse serie.

Un altro incidente, intorno alle 11:15, si è verificato invece sulla Monti Lepini: al confine tra Latina e Frosinone un mezzo pesante è finito fuori strada e per tirarlo fuori, visto che era rimasto di traverso a bordo carreggiata, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche carabinieri e Anas. Per fortuna nessuna grave conseguenza, ma disagi per il traffico.