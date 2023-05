Latina, un’area apposita per cani tra le proposte di Silvia Marini

La creazione di un’area apposita per i cani a disposizione dell’intera cittadinanza. E’ uno dei punti qualificanti della proposta politica di Silvia Marini candidata alle elezioni comunali di Latina per Fratelli d’Italia.

“La creazione di un’area apposita per i cani ha diversi vantaggi oltre ad essere segno di civiltà – afferma Silvia Marini – Indicando direttamente lo spazio designato, l’area di sgambamento dell’animale deve essere recintata e i proprietari possono essere certi che il loro amico a quattro zampe possa correre liberamente. Sono oltre 7 milioni i cani che vivono nelle famiglie italiane. Tuttavia, non tutti possono aspettarsi un giardino o un grande spazio aperto. Soprattutto nelle città, l’allestimento di “aree dog walking” nei parchi o spazi vicini è la soluzione preferita. Anche a Latina sono tantissime le persone che hanno cani e ritengo necessario che vengano allestiti appositi spazi, proposta che rappresenta uno dei punti del mio programma per la città. Oltre ai vantaggi, per i nostri amici a quattro zampe e per i loro custodi – continua Marini – la creazione di un’area cani riqualificherà le zone a loro destinate, con la presenza di appositi cestini per le deiezioni canine, comprensivi ad esempio di dispenser di sacchetti per la raccolta, in questo modo è possibile rendere tutto più ordinato e pulito anche ai fini della salute pubblica.

Le zone per cani, ovviamente, servono a far correre i cani, ma soprattutto aiutano i cani e le persone che li accompagnano a stabilire relazioni. È un luogo di aggregazione, educazione, conoscenza e tolleranza. Lo spazio per cani deve essere un luogo attraente in un ambiente confortevole e piacevole, con alberi per l’ombra, panchine per potersi sedere, fontane e cestini sufficienti per raccogliere le loro deiezioni”.