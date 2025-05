Latina, uomo rischia di annegare al Lido: giovane si tuffa e lo salva

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri al Lido di Latina, all’altezza di Capo Portiere, dove un uomo ha rischiato di annegare in mare prima di essere salvato da un ragazzo che non ha esitato a tuffarsi per soccorrerlo.

Erano circa le 19:30 quando, poco dopo la rotonda di Capo Portiere, all’altezza della prima scaletta del lato B del lungomare, un giovane stava camminando sulla spiaggia quando ha notato qualcosa di strano in acqua: un uomo in evidente difficoltà, trascinato dalle correnti e incapace di tornare a riva.

Il ragazzo ha subito intuito la gravità della situazione. Si è spogliato rapidamente, ha corso sulla sabbia e si è lanciato in mare, raggiungendo l’uomo in pochi secondi. Grazie al suo fisico atletico è riuscito ad afferrare e trascinare a riva il malcapitato, mentre i presenti allertavano i soccorsi chiamando il 112.

In pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia, i Vigili del Fuoco e due ambulanze. Quando i soccorritori sono giunti, i due erano già fuori dall’acqua. L’uomo, ancora provato dall’esperienza, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti.

L’intervento provvidenziale del giovane ha evitato una possibile tragedia. L’uomo, rimasto a lungo in balia delle onde, deve la vita al suo soccorritore.