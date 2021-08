Latina, “Upper Seeds”: le attività del progetto anche in Piazza Ilaria Alpi

Proseguono le attività gratuite di animazione sportiva, teatrale e naturalistica per adulti e bambini “Upper Seeds”, organizzate dalla Cooperativa Sociale Labirinto nell’ambito del progetto “Upper” del Comune di Latina.

Per il mese di agosto il programma è ancora più ricco rispetto ai mesi scorsi e le attività non si svolgeranno soltanto presso il Parco Vasco De Gama, ma anche in Piazza Ilaria Alpi (zona Piazza Moro).

Le due aree sono infatti oggetto di un patto di collaborazione tra il Comune, la Cooperativa Labirinto e numerose realtà associative locali, tra cui il Comitato di quartiere Ilaria Alpi, la Cooperativa Quadrifoglio, le associazioni Bici X Umanità, l’Ultimo APS, Botteghe Invisibili e Ringrazio Prego e Dono.

Lo scopo dei patti di collaborazione è proprio lo sviluppo di iniziative socio-educative basate sulla natura e la gestione condivisa di spazi per accogliere queste attività, per migliorare la vivibilità dei quartieri ed il benessere dei bambini, degli adulti e degli animali che li abitano. Le attività, tutte gratuite, vanno dalle passeggiate ecologiche eco-walking, al teatro per bambini, dallo yoga-pilates, alle attività di sport, educazione e contatto con i cani.

Gli eventi sono a numero chiuso, per avere il calendario completo e per prenotare andare sul sito:

www.upperlatina.eventbrite.com

Il regolamento per la partecipazione è disponibile sul sito del progetto Upper, alla pagina:

https://www.upperlatina.eu/prenotazioni-upper-seeds-estate-2021/