Latina, urta un’auto e finisce nel fosso col furgone: grave incidente

Un grave incidente stradale si è verificato a Borgo Sabotino nelle prime ore del pomeriggio. Paura per un giovane di 30 anni che è finito in un fosso con il suo furgone dopo aver urtato una Golf mentre procedevano su strada del Pantanello. Il ragazzo alla guida del mezzo da lavoro ha perso il controllo per una dinamica in fase di accertamento. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. E’ finito al pronto soccorso del Goretti anche l’uomo, un 43enne, che era alla guida della Golf.