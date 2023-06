Latina, urtata mentre è in bici da un’auto che poi si dilegua

E’ caduta a terra mentre era a bordo della sua bici, restando ferita. E’ accaduto ieri in centro a Latina, tra via Polusca e via Quarto, dove una 24enne è rovinata a terra dopo essere stata urtata da un’automobile. Come riportato da Latina Oggi, la ragazza che era alla guida della vettura, dopo essersi fermata, è andata via lasciando il luogo dell’incidente. Solo le indagini lampo della polizia locale e l’intervento di un poliziotto che si stava recando al lavoro, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e rintracciare l’auto pirata. La donna ferita è stata trasportata al Goretti, aveva perso molto sangue.