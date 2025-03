Un caso di stalking particolarmente allarmante si è concluso con la condanna a tre anni di reclusione per un uomo di 47 anni di Latina. Il tribunale, presieduto dai giudici Soana, Bernabei e Brenda, ha emesso la sentenza contro l’uomo, difeso dall’avvocato Oliviero Sezzi, accusato di aver perseguitato la sua ex compagna. La donna, assistita dall’avvocata Francesca Pepe, ha ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento, che sarà determinato in una successiva sede civile.

Il pubblico ministero Marco Giancristofaro aveva richiesto una pena più severa, di quattro anni e sei mesi, sottolineando le numerose violenze e minacce subite dalla vittima nel corso degli anni. L’escalation delle condotte violente ha raggiunto il culmine quando l’uomo ha minacciato di schiantarsi con l’auto mentre era alla guida con i figli a bordo, pronunciando frasi come: «Sono con i bambini in auto e adesso vado a sbattere contro un palo». Questa telefonata ha spinto la donna a denunciare gli eventi alle autorità.

La polizia ha trovato i bambini terrorizzati e con gli zaini ancora indosso dopo la minaccia. La madre ha fornito agli investigatori registrazioni audio e foto ricevute dall’ex compagno nelle ore precedenti, consentendo l’applicazione dell’arresto in flagranza differita, una delle prime volte in Italia e la prima nel capoluogo pontino.