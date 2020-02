Latina, Valletta: “Il sindaco garantisca spiagge attrezzate per i disabili”

Per quest’anno stessa spiaggia, stessa polemica a Latina. La bella stagione è alle porte e l’amministrazione comunale in carica è accusata di non aver programmato iniziative che possano rendere il litorale vivibile e accessibile a tutti. Questa volta a puntare il dito è il consigliere comunale della lega Vincenzo Valletta.

“Ogni anno – afferma l’esponente del Carroccio – assistiamo a ritardi che incidono sulla possibilità di avere una Marina attrezzata, funzionale, caratterizzata da servizi rivolti alla popolazione nella sua interezza con un’attenzione particolare alle fasce più deboli della nostra società. Ogni anno è una corsa contro il tempo con passerelle che vengono sistemate, e male, a stagione iniziata, servizi igienici che arrivano a luglio, solo per fare alcuni esempi. Sentiamo parlare di una città che deve essere bene comune ma nelle pieghe di questi costanti ritardi l’azione politica, che dovrebbe farsi parte responsabile e garante dei diritti di tutti, si perde negli annunci e annega nella totale inerzia che caratterizza la maggioranza di Lbc. Non esistono visione e programmazione, ogni intervento viene lasciato alla libera iniziativa del singolo”.

Valletta cita alcuni esempi: “La spiaggia attrezzata denominata ‘Peter Pan, l’isola che non c’è” è solo grazie allo sforzo e all’impegno encomiabile di Vincenzo Armeni e di alcuni imprenditori che nella passata stagione balneare è stata resa fruibile a persone con disabilità. Unica perla nel vuoto che caratterizza la Marina di Latina ed un’esperienza che non può e non deve essere un’isola nel deserto. In una città che si definisce dalla parte dei più deboli, agire per assicurare a tutti parità di diritti e servizi è un dovere a cui non è dato sottrarsi”.

“Per questa ragione – continua Valletta – ho deciso di presentare un’interrogazione al question time per chiedere al sindaco Coletta e agli assessori competenti come e se intendono garantire, nella stagione balneare 2020, anche alle persone diversamente abili l’opportunità di poter godere delle bellezze del lido di Latina usufruendo di una spiaggia pubblica ed adeguatamente attrezzata. Vogliamo sapere quali iniziative si metteranno in campo per coinvolgere gli operatori del terzo settore utili a fornire supporto alla encomiabile azione intrapresa da Vincenzo Armeni assicurando la prosecuzione del servizio. Quesiti che in una città realmente a misura dei cittadini non verrebbero neanche posti ma che a Latina sono fondamentali per rompere il muro del silenzio e del vuoto amministrativo targato Coletta e Lbc. Siamo curiosi di conoscere nella seduta del 20 febbraio 2020 al question time quale risposta sarà fornita non a Vincenzo Valletta ma a tutti i cittadini di Latina”.

