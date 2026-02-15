Latina, vandali in azione in via Menotti: sette auto danneggiate

A Latina, in via Ciro Menotti, nei giorni scorsi una serie di atti vandalici ha preso di mira le auto in sosta. Come riportato da Latina Oggi, In pochi metri di strada al centro della città, almeno sette vetture sono state trovate con i tergicristalli spezzati o con danni più estesi, tali da rendere necessari interventi ben più costosi della semplice sostituzione delle spazzole.

L’episodio si inserisce in un contesto che, nella zona compresa tra viale Cesare Battisti e piazza Santa Maria Goretti, viene ormai percepito come sempre più problematico. Non si tratta solo di danneggiamenti notturni: negli ultimi tempi si moltiplicano anche i furti e i tentativi di furto all’interno delle auto, con finestrini infranti per cercare oggetti di scarso valore, a fronte però di danni spesso ingenti per i proprietari dei veicoli.

Una situazione che riporta al centro il tema della sicurezza in un’area centrale della città, dove i residenti chiedono interventi più incisivi sul fronte dei controlli e della prevenzione. Tra le ipotesi considerate prioritarie c’è il potenziamento della videosorveglianza, ritenuto uno strumento utile sia per scoraggiare nuovi episodi sia per facilitare l’individuazione dei responsabili in caso di reati. Nel frattempo, resta il conto dei danni e un clima di crescente preoccupazione per chi vive e parcheggia quotidianamente in quella zona.