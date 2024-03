Latina, vandalizzati i portici del Comune

Durante il fine settimana, i portici del Comune di Latina sono stati vandalizzati con scritte sulle pareti e sui pilastri della facciata principale del Municipio.

Il sindaco Matilde Celentano ha condannato fermamente questo atto di deturpazione dei beni comuni, sottolineando la mancanza di rispetto verso il valore del patrimonio collettivo e l’arrecare danni economici all’ente e alla città.

L’amministrazione comunale ha immediatamente reagito alla scoperta delle scritte vandaliche, attivando gli operatori dell’azienda speciale Abc Latina per la rimozione della vernice e il ripristino del decoro. Sono stati impiegati mezzi come l’idropulitrice per garantire un pronto intervento e il ripristino dell’aspetto originario dei portici.