Latina, Vannacci: Falconi guida il Comitato Costituente

Il percorso politico legato al generale Roberto Vannacci si radica anche nella provincia di Latina. È nato infatti un nuovo Comitato Costituente territoriale, con l’obiettivo di strutturare una presenza politica solida nel territorio pontino.

Alla guida del comitato c’è Fabrizio Falconi, affiancato da una squadra di professionisti, imprenditori ed esponenti con esperienza amministrativa locale.

Non si tratta ancora di una struttura gerarchica definitiva: i ruoli ufficiali verranno infatti stabiliti dopo l’assemblea costituente nazionale di “Futuro Nazionale”, in programma a Roma il 13 e 14 giugno. Il movimento è in forte crescita: i sondaggi lo stimano oltre il 4% e gli iscritti hanno superato quota 50mila in tutta Italia.

L’obiettivo a Latina è creare un punto di riferimento per chi chiede una politica concreta, identitaria e meritocratica, dialogando anche con le altre realtà locali vicine al progetto Vannacci.

Le dichiarazioni del coordinatore Fabrizio Falconi:

“Abbiamo dato vita a questo Comitato perché serve una politica fatta di presenza reale e responsabilità, lontana da slogan e personalismi che allontanano gli elettori. Il progetto del generale Vannacci sta intercettando cittadini, amministratori e professionisti che non si riconoscono più nei vecchi schemi: non è un fenomeno passeggero, ma una realtà che cresce giorno dopo giorno.”

“Il nostro obiettivo non è dividere, ma unire e collaborare. I comitati devono tornare a essere luoghi di partecipazione e proposta. Oggi o si rimette al centro la meritocrazia, l’identità e la competenza, oppure si perde il contatto con la realtà. Latina ha grandi energie e professionalità pronte a contribuire a questa nuova stagione politica.”