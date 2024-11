Latina, variazione di bilancio di 5,2 milioni di euro: l’assessore Nasti illustra la proposta in commissione

L’assessore al Bilancio Ada Nasti ha presentato oggi, nella commissione presieduta da Mario Faticoni, una proposta di variazione di bilancio da 5,2 milioni di euro, da portare all’attenzione del prossimo Consiglio comunale. “Si tratta di un intervento di ampia portata – ha affermato Nasti – volto a garantire i servizi essenziali per le fasce più deboli, con un particolare focus su minori, anziani, persone con disabilità e famiglie in stato di difficoltà”.

Per i servizi sociali sono previsti investimenti aggiuntivi pari a circa 1,1 milioni di euro, di cui 450 mila euro destinati alle rette per il ricovero dei minori, 200 mila per il supporto a invalidi e disabili, 160 mila per erogazioni assistenziali, 55 mila per l’assistenza agli anziani e 230 mila per servizi domiciliari.

Oltre al settore del welfare, la variazione di bilancio comprende stanziamenti per altre aree: 120 mila euro per l’assistenza specialistica alla comunicazione aumentativa alternativa (CAA), 50 mila per le mense scolastiche, 800 mila per la manutenzione delle strade, 300 mila per gli immobili comunali e 80 mila per il verde pubblico. Inoltre, sono stati previsti 30 mila euro per incarichi professionali nel Suap e nel Cimitero, e 300 mila per incrementare il fondo rischi per spese legali.

La copertura dei fondi avverrà attraverso il recupero di entrate tributarie, affissioni pubblicitarie, risparmi su spese correnti e riduzioni dei costi energetici.