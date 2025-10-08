Latina, vasta discarica abusiva vicino a aree naturalistiche: due denunciati

Nei giorni scorsi, i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Latina hanno individuato e sequestrato un’area privata di 3000 mq adibita a discarica abusiva nella zona rurale di Sermoneta, vicino al canale Rio Martino e ad aree di interesse naturalistico. Sul sito sono stati trovati centinaia di metri cubi di rifiuti, tra cui cascami metallici, parti di autoveicoli, pneumatici, oli esausti, batterie, elettrodomestici e macchinari, tutti a diretto contatto con il terreno, con rischio di inquinamento ambientale.

Le indagini, basate su osservazioni aerofotogrammetriche e controllo di banche dati, hanno rilevato l’assenza di autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, configurando l’esercizio abusivo di attività di raccolta e deposito di rifiuti speciali. Due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica per questi fatti. Data la gravità e il pericolo di ulteriori danni ambientali, il sito è stato sottoposto a sequestro preventivo, poi convalidato dal GIP del Tribunale di Latina.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli economici del territorio svolti dalla Guardia di Finanza, a testimonianza dell’impegno nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute pubblica. È importante sottolineare che le persone coinvolte mantengono la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.