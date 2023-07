Un vasto incendio ha interessato nella notte l’area abbandonata dell’Ex Svar. Erbacce, baracche e immondizia hanno fatto da innesco alla fiamme che si sono propagate in un attimo. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia per le indagini del caso. Si riapre l’allarme per quanto riguarda il sito dismesso proprio nel cuore della città