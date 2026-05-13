Latina, venerdì arriva al D’Annunzio “Le pagine perdute degli amanti”

Il Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” è pronto ad ospitare, questo venerdì alle 20.30, “Le pagine perdute degli amanti”, spettacolo del coro D’Altrocanto – Nonostante tutto. Dopo due sold out negli scorsi mesi, il coro è pronto a prendersi anche la grande scena.

Il progetto artistico porta la direzione di Paola Salvezza, alla guida del coro tutto al femminile, “Le pagine perdute degli amanti”, scritte da Michele Ciavarella, raccoglie lettere d’amore mai arrivate e le trasforma in una partitura di voci, parole e musiche che attraversano dolore, tenerezza e speranza. Il repertorio, come emerge dalla brochure, intreccia brani e tradizioni diverse: da canti di nostalgia e appartenenza come “Ya Baladi” a pagine antimilitariste e pacifiste, fino a reinterpretazioni che fanno della musica un gesto di coscienza civile. Tra i riferimenti presenti nel progetto ci sono anche “La guerra di Piero”, “Solo le pido a Dios”, “Bella Ciao” e “Dance Me to the End of Love”, in un disegno che mette in dialogo amore, guerra, memoria e libertà.

“Le pagine perdute degli amanti” non si limita a narrare la perdita, ma la attraversa per trasformarla in un atto di resistenza: dal dolore – come dall’acqua – emerge un coro che chiede di essere ascoltato anche nel vuoto. In questa prospettiva, la Palestina appare come una delle ferite più presenti nel lavoro, una terra in cui l’amore continua a essere attraversato dalla guerra e dall’indifferenza. Ne nasce uno spettacolo intenso, poetico e politico, in cui ogni brano diventa una pagina ritrovata, un segno di vita che resiste nonostante tutto.

Il Coro è composto dalle soprano Ida Albergamo, Mirella Castellani, Lolita De Falco, Cristina Gigante, Gisella Raimondi, Maria Adelaide Sanguigni, Marisa Sarno, Maria Teresa Sodano, le mezzosoprano Sonia Bicciato, Silvia Bordieri, Elisabetta Burchietti, Paola Colandrea, Maria Antonietta Fauttilli, Paola Giardina, Caterina Pellegrino; contralti Maria Abboccato, Rosa Callea, Marinella Camillacci, Marina Conti, Maria Rita Damiani, Tiziana Di Consolo, Anna Maria Fascinato, Gigliola Ferrazza, Maria Rosaria Napolitano, Marina Porporino, Silvana Santopadre.

Informazioni utili

L’ingresso è con contributo di 15 euro e le prenotazioni sono indicate presso “Sahara Blue Viaggi”, in via dei Volsci 85 a Latina, al numero 0773 696183