Latina, versa 2.000 euro per un’auto mai consegnata

Un annuncio online si è trasformato in una truffa ai danni di una giovane di 22 anni di Latina, che ha versato 2.000 euro per acquistare un’auto mai ricevuta. A conclusione delle indagini, avviate dopo la querela presentata dalla vittima, i carabinieri della Stazione di Latina hanno identificato e denunciato una donna di 42 anni residente in Lombardia.

Secondo quanto ricostruito, la truffatrice aveva pubblicato l’annuncio su un noto sito di e-commerce, attirando l’attenzione della giovane acquirente. Dopo aver raggiunto un accordo per la vendita del veicolo, la donna ha richiesto il pagamento tramite vaglia postale, ma, una volta ricevuta la somma, non ha mai consegnato l’autovettura, rendendosi irreperibile.

Grazie alla tempestiva attività investigativa, i carabinieri sono riusciti a risalire all’identità della donna, deferendola in stato di libertà per il reato di truffa. Questo episodio richiama l’attenzione sulla necessità di prestare massima cautela nelle transazioni online, soprattutto quando si tratta di pagamenti anticipati.