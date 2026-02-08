Latina verso due trasferte: Altamura e poi Benevento

Il Latina Calcio si prepara ad affrontare un doppio impegno esterno, che può rivelarsi decisivo per la stagione. Dopo il pareggio interno contro la Cavese (0-0), maturato venerdì scorso al “Francioni”, in una gara equilibrata e senza gol, la squadra nerazzurra guarda avanti con determinazione.

Il primo ostacolo sarà martedì alle 18:00 sul campo dell’Altamura. Una trasferta che si preannuncia particolarmente insidiosa. La squadra pugliese, è capace di esprimere gioco e di creare difficoltà agli avversari; non sarà affatto una gara semplice per i pontini.

Buone notizie per il Latina, che per la partita di Altamura farà il suo ritorno il capitano Filippo Marenco, squalificato proprio nella sfida contro la Cavese. Il difensore e leader della retroguardia nerazzurra, simbolo della squadra e protagonista anche nella stagione passata, sarà ancora una volta a guidare la linea difensiva.

Sabato, invece, il calendario propone un test ancora più difficile: l’impegno in casa della corazzata Benevento. La formazione sannita, che guida la classifica del Girone C con il miglior attacco del girone, rappresenta uno degli avversari più temibili del campionato. Un risultato positivo in una trasferta così prestigiosa può valere doppio per il morale e la classifica del Latina. Ma prima c’è l’Altamura.

La squadra arriva a questo ciclo di gare con il morale buono dopo aver guadagnato un punto importante, ma serve dare continuità di risultati per uscire dalle zone più calde della classifica.