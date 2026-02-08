Latina verso due trasferte: Altamura e poi Benevento

Di
Redazione LatinaCorriere.it
-

Il Latina Calcio si prepara ad affrontare un doppio impegno esterno, che può rivelarsi decisivo per la stagione. Dopo il pareggio interno contro la Cavese (0-0), maturato venerdì scorso al “Francioni”, in una gara equilibrata e senza gol, la squadra nerazzurra guarda avanti con determinazione.

Il primo ostacolo sarà martedì alle 18:00 sul campo dell’Altamura. Una trasferta che si preannuncia particolarmente insidiosa. La squadra pugliese, è capace di esprimere gioco e di creare difficoltà agli avversari; non sarà affatto una gara semplice per i pontini.

Buone notizie per il Latina, che per la partita di Altamura farà il suo ritorno il capitano Filippo Marenco, squalificato proprio nella sfida contro la Cavese. Il difensore e leader della retroguardia nerazzurra, simbolo della squadra e protagonista anche nella stagione passata, sarà ancora una volta a guidare la linea difensiva.

Sabato, invece, il calendario propone un test ancora più difficile: l’impegno in casa della corazzata Benevento. La formazione sannita, che guida la classifica del Girone C con il miglior attacco del girone, rappresenta uno degli avversari più temibili del campionato. Un risultato positivo in una trasferta così prestigiosa può valere doppio per il morale e la classifica del Latina. Ma prima c’è l’Altamura.

La squadra arriva a questo ciclo di gare con il morale buono dopo aver guadagnato un punto importante, ma serve dare continuità di risultati per uscire dalle zone più calde della classifica.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE