Latina, verso il ritorno a scuola: lavori in corso per la sicurezza

Si avvicina il ritorno a scuola. Lavori in corso nel comune di Latina per garantire sicurezza a studenti e personale scolastico. Piano di manutenzione e sfalcio dell’erba, lavori che stanno proseguendo da programma, interessando le scuole materne, elementari e medie dal centro ai borghi, passando per Latina Scalo.

Il sindaco Matilde Celentano dichiara che: “I lavori effettuati prima dell’inizio delle lezioni, garantiscono un rientro sicuro e ordinato agli studenti. L’amministrazione è consapevole dell’importanza di fornire un ambiente adatto alla crescita e all’educazione dei nostri giovani, pertanto siamo impegnati a garantire che le nostre scuole siano manutenute in condizioni ottimali. Fondamentale sarà l’apporto di tutti, che possono divenire parte attiva sostenendo la cura e il rispetto per i nostri spazi pubblici”.

A seguire l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale: “Per la nostra amministrazione è fondamentale che gli interventi siano programmati al fine di garantire un servizio efficiente ai cittadini e, nonostante i ritardi ereditati, siamo soddisfatti di essere riusciti a recuperare il tempo perso e a permettere agli studenti di tornare a scuola in sicurezza”.

Infine l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone: “Agli studenti che tra pochi giorni torneranno a scuola non resta che augurare un grande in bocca al lupo. Ritrovare i propri docenti, la quotidianità e i ritmi della scuola è fondamentale per la crescita umana e culturale”.