L’Amministrazione comunale ha pubblicato un bando di gara e un avviso pubblico relativi al parco produttivo di via Roccagorga e al chiosco bar che si trova all’interno del Parco Susetta Guerrini, situato tra i quartieri Nuova Latina e Nascosa.

Nel primo caso si tratta di una gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del parco produttivo, realizzato nell’ambito del progetto Upper co-finanziato dal FESR per l’80% e dal Comune di Latina per il 20%. La concessione avrà durata vent’anni e la scadenza per la presentazione delle domande è il 23 giugno 2025. Il concessionario dovrà creare le condizioni per offrire uno spazio che sia gestito nel rispetto dell’ambiente, socialmente inclusivo, ed economicamente autosufficiente. Il progetto di gestione dovrà muoversi in tre ambiti differenti di attività: vivaio o spazio dedicato alla coltivazione di specie vegetali, area pubblica del vivaio e area dedicata al punto ristoro. Per l’aggiudicazione verranno valutati interventi migliorativi all’interno del parco finalizzati all’espansione dell’attività vivaistica, di ricerca, di sviluppo tecnologico, di autoproduzione di beni e servizi innovativi basati sulla Natural Besed Solution NBS.

Per la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del chiosco-bar per la somministrazione di alimenti e bevante presso l’oasi verde Susetta Guerrini, invece, la scadenza è il 30 giugno 2025. La concessione avrà durata sei anni e l’area sarà aperta a tutti e fruibile per 12 mesi dalle ore 09 alle ore 17 per il periodo compreso dal 01/10 al 30/04 e dalle ore 8 alle ore 24 nei restanti mesi e il concessionario si occuperà anche di manutenzione ordinaria delle strutture dell’area giochi e dell’area fitness, vigilanza e manutenzione dei tappeti erbosi nell’area concessa.

“Queste due procedure avviate – afferma il sindaco Matilde Celentano – rappresentano un ulteriore passo verso una gestione più moderna, sostenibile e partecipata degli spazi pubblici. Il parco produttivo di via Roccagorga è un’opportunità per rafforzare il legame tra innovazione, ambiente e inclusione sociale. Un nuovo modo di intendere la fruizione di un parco cittadino, finalmente riqualificato e dotato di serra e vivaio, per far nascere e crescere piante, alberi, essenze e offrire anche esperienze di botanica agli studenti delle vicine scuole e del territorio. Allo stesso tempo, il chiosco del Parco Susetta Guerrini potrà diventare un punto di riferimento per le famiglie e per chi vive quotidianamente il quartiere. Il parco è già stato oggetto di interventi di sostituzione dei giochi per bambini ammalorati e, non appena il chiosco verrà affidato in concessione, l’area sarà a disposizione dei cittadini dei quartieri limitrofi che potranno usufruirne al 100%. Vogliamo valorizzare il patrimonio comunale restituendo spazi curati, sicuri e vissuti e, una volta che le due procedure giungeranno a conclusione, la nostra città assumerà un nuovo volto”.

“Con l’avviso pubblico e il bando di gara vogliamo incentivare la gestione virtuosa e sostenibile dei beni pubblici – ha aggiunto l’assessore al Patrimonio Ada Nasti –. Non si tratta solo di affidare degli spazi, ma di promuovere modelli di gestione che mettano al centro la comunità, la qualità dei servizi e la cura dell’ambiente. L’obiettivo è dare continuità a una strategia che valorizza il patrimonio comunale come risorsa collettiva. L’affidamento del parco di via Roccagorga, in particolare, per la sua peculiarità di gestione che prevede tra l’altro anche la coltivazione e vendita di essenze autoctone, necessitava di una procedura articolata per cui ringrazio gli uffici per il lavoro portato avanti fino ad ora. Non sarà solo un parco, ma un’esperienza diretta con la natura. Le attività saranno organizzate anche in collaborazione con le scuole e gli attori sociali del territorio e sarà uno spazio multifunzionale dedicato al benessere psicofisico dei cittadini e della socialità”.