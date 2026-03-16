Latina verso Potenza con il popolo nerazzurro al seguito

L’attesa cresce in casa Latina Calcio 1932 per la finale d’andata della Coppa Italia Serie C contro il Potenza Calcio. Il primo atto della doppia sfida è in programma mercoledì sera allo stadio Stadio Alfredo Viviani, con calcio d’inizio fissato alle 20:30.

Per il club nerazzurro si tratta di un appuntamento dal grande valore storico. Una finale che riporta alla mente il precedente del 2013, quando la squadra pontina conquistò proprio la Coppa Italia di categoria battendo il Viareggio Calcio nell’ultimo atto del torneo. Quel successo rappresentò il preludio a una stagione memorabile, culminata con la promozione in Serie B attraverso i play-off.

La gara d’andata al “Viviani”

La sfida in terra lucana rappresenta il primo passo di una doppia finale che mette in palio uno dei trofei più prestigiosi della Serie C. Il Latina proverà a costruire un risultato positivo in trasferta per arrivare con maggiore fiducia al ritorno davanti al proprio pubblico.

La direzione di gara è stata affidata all’arbitro Simone Gauzolino della sezione di Torino. Con lui collaboreranno gli assistenti Federico Linari di Firenze e Michele Decorato di Cosenza, mentre il quarto ufficiale sarà Francesco Burlando della sezione di Genova.

Sono tre i precedenti tra Gauzolino e il Latina: due si sono conclusi con vittorie nerazzurre, tra cui il successo interno per 2-0 contro il AZ Picerno nella scorsa stagione.

Settore ospiti: tagliandi quasi esauriti

Intanto cresce anche l’entusiasmo tra i tifosi pontini. Per la trasferta di Potenza sono stati messi a disposizione 500 tagliandi per il settore ospiti, quasi tutti esauriti.

La vendita è già partita e si concluderà nella giornata di domani, con la società che invita i sostenitori nerazzurri a garantirsi per tempo un posto sugli spalti del Viviani per sostenere la squadra in questa sfida storica.

La finale d’andata rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione per il Latina, che sogna di riportare in città un trofeo che manca ormai da oltre un decennio. Mercoledì sera si alzerà il sipario sul primo capitolo della sfida. Con i tifosi pronti a seguire la squadra anche lontano da casa.