Latina verso Potenza, Di Donato: “Ricompattiamoci”

Torna a parlare ai microfoni della società nerazzurra mister Di Donato alla vigilia dell’importantissima sfida di domani a Potenza.

Il tecnico ha avuto tempo di riflettere e di lavorare al fianco dei suoi ragazzi per preparare al meglio la sfida.

“Ad inizio anno la maggior parte delle opinioni pensavano che noi avessimo dovuto salvarci. Da allenatore vi dico che allenandoci per me l’obiettivo è arrivare il più in alto possibile. Abbiamo fatto una prima parte di campionato molto buona, e poi è arrivata la flessione negativa condizionata dagli episodi che conosciamo. Arriva per tutti, a chi prima a chi dopo.”

È risaputo ma non è per niente scontato: “Nessuno conosce la propria squadra come il proprio allenatore.” È così che ha voluto continuare la conferenza il mister:

“In Italia siamo 60 milioni di allenatori, ma nessuno conosce i propri ragazzi come l’allenatore. Sui social leggo tante opinioni contrastanti ma dietro ci sono tanti retroscena che possono condizionare le scelte di un tecnico, quindi scelgo sempre la formazione che per me ha le migliori possibilità di vittoria.”

“Sapevamo – continua il mister – sarebbero arrivate le difficoltà dopo l’ottimo avvio ed eccole qui, ma ora cosa vogliamo fare? Disunirci e buttare tutto all’aria o restare uniti e reagire? Dobbiamo essere tutti sulla stessa barca e compattarci verso l’obiettivo. I miei ragazzi stanno facendo un buon campionato, sempre in zona playoff. È normale che ora dobbiamo svegliarci, lavorando lavorando lavorando.”

Una domanda poi a livello personale e su come sta vivendo la situazione spinosa: “A livello personale sono sempre sereno perché ho la coscienza apposto. Sto cercando di far rendere al meglio i ragazzi, ho cercato di responsabilizzarli di più perché abbiamo in vista una gara da portare a casa.