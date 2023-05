Latina, vertice per la sicurezza sul Lido: telecamere e sicurezza

Il sindaco di Latina Matilde Celentano ha preso parte alla riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinata dal prefetto Maurizio Falco. All’ordine del giorno gli ultimi episodi di cronaca che hanno provocato allarme nella comunità di Latina.

La riunione del comitato, sollecitata dal sindaco subito dopo la proclamazione della sua elezione, è stata seguita da una conferenza stampa: oltre al prefetto Falco e al sindaco Celentano, hanno partecipato all’incontro con i cronisti il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, il questore Raffaele Gargiulo e i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i colonnelli Lorenzo D’Aloia e Giovanni Marchetti.

Nel corso della conferenza stampa, il sindaco Celentano ha affermato, in merito agli episodi incendiari che hanno devastato due chioschi sul lungomare, che “il Comune farà la sua parte, in collaborazione con le forze dell’ordine preposte, per garantire una maggiore sicurezza”. “Programmeremo interventi per l’installazione di apparati tecnologici di controllo con il sistema di lettura delle targhe in transito”, ha aggiunto nello specifico.

Parlando della sicurezza del lungomare, il sindaco Celentano ha anticipato che a breve inizieranno i lavori di ripristino della strada danneggiata dalle mareggiate. “Con gli ultimi nulla osta – ha affermato – sarà possibile aprire il cantiere. Si procederà nell’immediatezza con un intervento tampone in vista dell’imminente stagione estiva, mentre lavori più strutturali saranno rinviati a settembre”.

Nella giornata di domani, il sindaco Celentano terrà un incontro con i titolari dei chioschi incendiati e con tutti gli operatori balneari.