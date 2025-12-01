Latina, via Bruno: società al lavoro per la nuova guida tecnica

Si dividono le strade tra il Latina Calcio ed Alessandro Bruno. Poco prima della mezzanotte di ieri sera, e al margine della brutta sconfitta interna col Cerignola, la società ha comunicato la decisione di interrompere il rapporto con il tecnico e con il suo vice, Antonio Piccolo. Il club ha pubblicato una nota breve, ringraziando lo staff uscente per la professionalità e annunciando che, in attesa della scelta del nuovo allenatore, gli allenamenti saranno guidati dal preparatore dei portieri Alessandro Cesaretti insieme allo staff tecnico rimasto.

Un messaggio formale, dietro il quale si intravede però l’urgenza di cambiare rotta. L’ambiente nerazzurro è infatti scosso, appesantito da prestazioni deludenti e da una classifica che arrivati a dicembre inizia a creare preoccupazione. Il gruppo sembra aver smarrito energie e convinzione, mentre la tifoseria chiede a gran voce un intervento deciso. Serviva un segnale, e l’esonero di Bruno rappresenta il primo passo di una scossa che il Latina non poteva più rimandare.

Intanto, la società sta valutando il nome del nuovo allenatore. Il profilo più caldo è quello di Michele Pazienza, reduce però da tre esoneri consecutivi(Avellino, Benevento, Torres), un dato che inevitabilmente pesa nelle valutazioni interne. A complicare il quadro c’è inoltre l’aspetto economico: l’ex tecnico di Avellino ha un ingaggio considerato particolarmente oneroso per gli standard della società nerazzurra. Con una trasferta delicata all’orizzonte come quella di sabato a Casarano, la decisione non può essere rimandata a lungo.