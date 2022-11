Latina, via dei pub: persistono i controlli dei Carabinieri

Nelle zone della movida/pub, dopo i recenti episodi di risse tra giovani, rimane alta l’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Latina al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini e soprattutto per proteggere e tutelare i giovani dalle pretese illecite e illegittime di coloro che manifestano un’aggressività in una totale mancanza di rispetto per le regole ed una evidente spregiudicatezza.

Pertanto continueranno con perseveranza i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, svolte dalle numerose pattuglie automontate ed a piedi impiegate giorno e notte per prevenire la commissione di reati e assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.

Fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.