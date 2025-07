Latina, Via don Morosini rinasce con il playground

A Latina, attraverso il bando “Sport Illumina”, sarà realizzato il playground finanziato per 320mila euro, nell’area della passeggiata Sandro Pertini. E’ quanto deciso da Sport e Salute spa, rispetto alle tre aree proposte dall’amministrazione comunale.

Il commentato del sindaco Matilde Celentano: “Le tre opzioni erano tutte valide ma ritengo che la scelta di ‘Sport e Salute’ sia più aderente al tessuto sociale cittadino. La zona di via don Morosini merita di essere riconsiderata negli interventi catalizzatori di comunità, come appunto un playground polifunzionale che assolve al bisogno dei cittadini di svolgere attività fisiche e al contempo al bisogno di aggregazione e inclusione in un luogo sicuro e organizzato. La realizzazione del playground in questa zona del centro urbano è una risposta concreta alle richieste del comitato di quartiere che da anni lamenta una mancata programmazione di interventi finalizzati a risolvere le criticità dovute ad un degrado diffuso”.

E’ già pronto e sta per essere firmato dalla prima cittadina l’accordo di collaborazione con Sport e Salute Spa per la realizzazione e gestione del playground presso l’area individuata.

L’assessore allo Sport Andrea Chiarato: “La risposta tempestiva di ‘Sport e Salute’, a pochi giorni dall’uscita della graduatoria che ha visto il Comune di Latina in quinta posizione a livello nazionale per il bando ‘Illumina’, dimostra la validità della proposta progettuale redatta dai nostri uffici, diretti dall’architetto Micol Ayuso”