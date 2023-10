Latina, via Don Morosini: via le panchine. Le spiegazioni di Nasso

Non mancherà di far discutere la scelta dell’amministrazione comunale di Latina di far rimuovere le panchine di via Don Morosini con l’obiettivo di limitare la presenza di senzatetto in quell’area. A sottolineare cosa sta accadendo è stato Michele Nasso, assessore al Welfare dell’amministrazione del capoluogo

“L’intento si giustifica con il fatto che è in fase di sottoscrizione la convenzione tra Regione e Comune di Latina per un progetto FESR di riqualificazione dell’area con un finanziamento di circa 200.000 euro. Una volta sottoscritta la convenzione si procederà con il progetto e i successivi passaggi in Giunta e Consiglio per l’avvio dei lavori”.

“Contiamo di poter aprire il cantiere all’inizio del prossimo anno” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Carnevale.

“Abbiamo ritenuto di dover anticipare la rimozione delle panchine per dare una risposta alle sollecitazioni dei residenti – afferma l’assessore al Welfare Michele Nasso -. Le avremmo dovute togliere in concomitanza con l’avvio dei lavori, ma in questo caso riteniamo che aver anticipato questa operazione non comporti disagi per nessuno”.

La zona di via Don Morosini è, infatti, sovraesposta rispetto al fenomeno delle occupazioni di aree pubbliche da parte di persone svantaggiate, con la conseguente inibizione degli stessi spazi ai residenti e ai bambini.