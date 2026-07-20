Latina, via il vecchio distributore di via Carducci

Proseguono gli interventi di riqualificazione nel centro storico di Latina. Sono iniziati i lavori di rimozione del vecchio distributore di carburanti dismesso in via Carducci, all’altezza dei civici 49 e 51, da anni in stato di abbandono e considerato un elemento di degrado urbano.

L’intervento, disposto dal Comune, punta a eliminare le strutture metalliche deteriorate che occupavano il marciapiede e che nel tempo erano diventate un ricettacolo di rifiuti, con possibili rischi per la sicurezza e l’igiene pubblica.

«Il ripristino del decoro urbano e la tutela della sicurezza dei cittadini sono priorità assolute», ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano, sottolineando l’importanza dell’operazione in una delle vie più frequentate del centro.

I lavori, affidati tramite MePA alla ditta Massicci Srl di Sermoneta per un importo di circa 10.200 euro, consentiranno di liberare definitivamente l’area, restituendo piena fruibilità e decoro al marciapiede di via Carducci.