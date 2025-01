Latina, via libera al progetto di riqualificazione della scuola “De Amicis”

La giunta guidata dal sindaco Matilde Celentano ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione degli spazi interni ed esterni della scuola “Edmondo De Amicis”, situata nel quartiere Nicolosi. L’intervento prevede la ristrutturazione della palestra e delle sale polifunzionali, oltre alla riqualificazione delle aree esterne, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli ambienti scolastici e renderli più moderni e funzionali.

Il progetto, sviluppato su indicazione dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, è stato inserito all’interno del programma finanziato con i fondi del PNRR, nell’ambito del piano innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Un intervento che rientra nella strategia per la realizzazione dei “Villaggi urbani intelligenti, inclusivi e sostenibili” con l’intento di rigenerare aree urbane come i quartieri Nicolosi e Frezzotti, migliorando gli spazi pubblici e la qualità della vita dei cittadini.

“Il progetto che abbiamo approvato in giunta – ha spiegato l’assessore Muzio – riguarda uno dei quattro stralci appartenenti ad una programmazione unitaria importante, per un finanziamento complessivo di 12 milioni e 300 mila euro. Dopo aver approvato il piano esecutivo per la riqualificazione degli alloggi Ater, rendendoli cantierabili, l’amministrazione guidata dal sindaco Celentano sta procedendo spedita per consentire la realizzazione di tutti gli interventi rispettando la tempistica stringente dettata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel caso dell’ultima delibera approvata, parliamo di lavori che interesseranno la scuola primaria Edmondo De Amicis, sita tra via Col di Lana e via Pasubio. Il progetto riguarda anche la realizzazione, nella stessa zona, di postazioni di video-sorveglianza, al fine di prevenire e monitorare l’area da atti criminosi e comunque lesivi della sicurezza urbana”.