Latina videosorveglianza, Rocca: “Altre 300 telecamere in città”

L’annuncio del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca al termine dell’incontro chiesto dal primo Matilde Celentano:

La videosorveglianza sarà potenziata con altre 300 telecamere installate in città, dove al momento ce ne sono operative soltanto 50. Nei prossimi giorni a Latina arriverà anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha già annunciato altre misure. Dalla Questura di Latina, invece, elevata a livello superiore ad un presidio della Polfer presso la stazione di Latina Scalo.

All’incontro con il presidente Rocca presso all’Aula consiliare, erano presenti, oltre agli amministratori locali, anche il senatore Nicola Calandrini e la deputata Giovanna Miele.