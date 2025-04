Latina, viene giù il tetto mentre è al lavoro: ferito grave un operaio

Un grave incidente sul lavoro si è registrato nel pomeriggio all’interno della Cantina Sociale di Borgo Santa Maria. Coinvolto un operaio di una ditta esterna, che stava effettuando dei lavori sul tetto di uno dei capannoni dell’azienda vinicola. La struttura ha ceduto sotto il peso dell’uomo che è precipitato all’interno del capannone rimanendo ferito in modo grave. Immediato l’intervento del 118 che ha subito allertato un’eliambulanza per consentire il trasporto d’urgenza del ferito presso un ospedale della capitale. Sul posto anche gli addetti della Asl e la Polizia Scientifica per i rilevamenti del caso.