Latina, viene investito da un’auto mentre scende dal furgone

E’ accaduto questa mattina poco dopo le 11 in via Botticelli a Latina, a due passi dall’incrocio con viale Cesare Augusto. La vittima, un 40enne dipendente di una ditta locale, è stato colpito in pieno da un’auto in corsa mentre scendeva dal furgone, appena parcheggiato sul lato destro della via.

L’impatto è stato molto violento con il 40enne che ha riportato numerosi traumi e gravi ferite. Sul posto, immediatamente allertati dal conducente dell’auto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo, con un sospetto trauma cranico, al Goretti. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.