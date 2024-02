Latina, viola il divieto di avvicinamento alla ex: arrestato

Nel corso del pomeriggio di San Valentino a Latina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della locale Compagnia traevano in arresto un 40enne, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Latina, a seguito della violazione delle prescrizioni imposte dall’A.G.

L’uomo si era avvicinato alla sua ex in un centro commerciale della città e lei lo ha denunciato ai carabinieri.