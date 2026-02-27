Latina, viola il divieto di avvicinamento all’ex marito: arrestata

L’allarme è scattato grazie al braccialetto elettronico. La donna è stata bloccata dagli agenti sul pianerottolo dell’abitazione dell’uomo.

Incurante delle misure cautelari a suo carico, ha tentato di forzare il divieto di avvicinamento presentandosi alla porta dell’ex coniuge. Protagonista della vicenda è una donna di 49 anni, di origini messicane, arrestata nelle scorse ore dalla polizia di stato per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento.

La donna era già sotto osservazione nell’ambito di un procedimento penale avviato nel 2024 per tutelare l’ex marito, un uomo di 81 anni. Nonostante il braccialetto elettronico applicato per monitorare i suoi spostamenti, nel pomeriggio di ieri la sala operativa ha rilevato un’anomalia, il dispositivo della donna risultava troppo vicino a quello in dotazione alla vittima.

Le pattuglie della squadra volante inviate immediatamente sul posto, hanno sorpreso la 49enne proprio sul pianerottolo dell’abitazione dell’ex marito, mentre chiedeva con insistenza di poter entrare.

Trovata in evidente stato confusionale, la donna è stata prima accompagnata in ospedale per i necessari accertamenti sanitari e poi condotta in questura. Una volta verificate le banche dati e confermata la flagranza della violazione, sono scattate le manette.

Su disposizione del pubblico ministero, l’arrestata è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della questura, in attesa di comparire davanti all’autorità giudiziaria.