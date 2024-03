Latina, viola il divieto di avvicinamento: scatta l’arresto in zona pub

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo a Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. -Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto un cittadino classe 1994 residente a Latina, in flagranza del reato di violazione del divieto dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e dell’avvicinamento dei luoghi frequentati dalla persona offesa. Il predetto in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla quale è sottoposto, si portava all’interno di un locale della zona pub di Latina ove si trovava la sua ex compagna, una cittadina classe 96 residente a Pontinia insieme a delle sue amiche. In tale circostanza, il 30enne incurante dell’alert del dispositivo elettronico e dal tentativo delle amiche della parte offesa di farlo allontanare, cercava un contatto con la vittima permanendo all’interno del locale dove veniva fermato dai militari operanti prontamente intervenuti. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.