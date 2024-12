Latina, viola la sorveglianza speciale e aggredisce un 18enne: finisce in carcere

Giuseppe De Rosa, ventenne di Latina, già sottoposto agli arresti domiciliari per lesioni e minacce aggravate, è stato arrestato dai Carabinieri per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale. Nonostante fosse a casa, l’aggressore è stato più volte sorpreso fuori dalla sua abitazione, in compagnia di persone con precedenti penali.

Il giovane è accusato di aver aggredito un diciottenne della città, causandogli gravi lesioni, tra cui una frattura dell’orbita con prognosi superiore ai 40 giorni. Per questo motivo, il Giudice ha deciso di sostituire gli arresti domiciliari con la custodia in carcere.