Latina: viola più volte i domiciliari dopo il furto: finisce in carcere

Era stato protagonista del furto di una borsa dall’autovettura di una donna a Latina lo scorso 18 gennaio. Per questo era finito ai domiciliari un 30enne del capoluogo. Misura cautelare che però non è stata rispettata dal giovane che, più volte, è stato sorpreso a girovagare per le strade del centro dalle forze dell’ordine.

L’ultima proprio nella giornata di ieri, quando, i carabinieri del Nucleo Radiomobile, lo hanno tratto in arresto a seguito delle ripetute violazioni prescritte. Il 30enne, dopo il furto prima citato, si era reso anche protagonista di alcune minacce con una siringa nei confronti del genero della donna derubata, intervenuto per cercare di recuperare la refurtiva.