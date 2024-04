Latina, violenta una minore in pieno centro: arrestato un 25enne

Violenza sessuale aggravata su minore, questa l’accusa nei confronti di un 25enne di Latina tratto oggi in arresto dai carabinieri della Stazione di Latina. Le indagini dei militari sono nate a seguito della denuncia sporta dalla vittima.

La minorenne ha raccontato ai militari di come, dopo aver raggiungo Piazzale dei Bonificatori e iniziato a girare contenuti video per la propria pagina social, è stata raggiunta dal giovane che, cogliendola alle spalle, ha cominciato a palpeggiarla infilandole la mano nei pantaloni. Alle resistenze della vittima, che tentava di allontanarsi, il 25enne l’ha afferrata per il braccio tirandola a sé, infilandole una mano sotto la maglietta nel tentativo di palpeggiarla nuovamente, rivolgendole apprezzamenti volgari.

Solo le urla della vittima, che hanno fatto avvicinare altri giovani presenti sul luogo degli eventi, hanno fatto desistere dalle sue intenzioni il giovane, che si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Per il 25enne la Procura di Latina ha disposto la custodia agli arresti domiciliari.